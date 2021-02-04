لبنان

بعد فيديو اللبنانيين العالقين في مطار عمان... هذا ما أكده سفير الاردن في لبنان لوزير الخارجية

Lebanon 24
04-02-2021 | 20:10
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أبلغ سفير الأردن في لبنان وليد عبد الرحمن جفال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، ان "السلطات الاردنية سمحت بدخول كل اللبنانيين العالقين في مطار عمان".

يذكر ان اللبنانيين كانوا في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية عبر الأردن، وواجهوا هذه الازمة كون السعودية كانت فرضت على القادمين من لبنان حجر أنفسهم 14 يوما في بلد آخر، ولم تسمح لهم السلطات الاردنية صباحا بالدخول الى اراضيها، فظلوا عالقين في مطار عمان.
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