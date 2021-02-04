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لبنان
لجنة متعاقدي "الاساسي" دعت إلى الاعتصام أمام وزارة التربية الخميس المقبل
Lebanon 24
04-02-2021
|
19:50
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دعت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين في بيان، إلى "النزول إلى الشارع والاعتصام أمام وزارة التربية في بيروت، العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل".
وأكدت أن "يوم الخميس هو يوم غضب على احتضار القطاع التربوي وظلم آلاف الاساتذة وتركهم يتخبطون تحت خط الفقر. كما سيشهد نزوح الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من كل المحافظات الى وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم ولرفع راية الحق لتكون كرامة المعلم فوق أي اعتبار".
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