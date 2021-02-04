سامي الجميل: الأحرار في لبنان رهينة بيد الميليشيات المسلحة

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر قناة العربية، أنّ "اغتيال لقمان سليم صدمة لكل الأحرار ولمن يدافع عن وطنه بحيث يتم اغتيال الأحرار وتصفية الحرية في لبنان ونناشد من يحب لبنان الوقوف الى جانب الشعب اللبناني".وقال، "أتوجه الى المسؤولين في كل الدول لأقول ان الاحرار في لبنان رهينة بيد الميليشيات المسلحة المتحكمة على الارض وتسيطر على منظومة سياسية مستسلمة للسلاح".وتابع: "لا نأمل بنتائج في التحقيق في اغتيال لقمان سليم لأن التحقيقات السابقة لم توصل الى مكان، فقط اغتيال الرئيس رفيق الحريري لانه كان بيد محكمة دولية والقضاء اللبناني عاجز عن احكام العدالة".ولفت الى ان "لقمان سليم صديق ونحن صدمنا لاننا خسرنا عزيزًا ولا نستغرب اغتياله لأنه كان شجاعًا ولم يخف من أحد، وكانت مواقفه من اعلى السقوف وهو ممن عبّروا عما يحصل في لبنان وسبق وتم تهديده وكتب رسالة يحمّل فيها المسؤولية".وقال: "لسنا قضاة ولا قدرة لدينا للتحقيق ومعروف ما كان موقف لقمان سليم والجهات المسلحة في لبنان التي تتحكم بالاراضي اللبنانية وتسيطر على الاجهزة والمؤسسات والتجارب العنفية السابقة التي يعتمدها حزب الله كالسابع من ايار وما يقوم به في سوريا والاتهامات الموجهة له".وأكد، "كي لا يتم اتهام حزب الله عليه ان يلتزم بدولة القانون ويسلّم سلاحه ويثق بالجيش ويضع نفسه تحت سقف القانون والقصاء اللبناني وهذا الشيء ليس حاصلًا اليوم".وتابع: "نحمّل حزب الله كل ما يحصل في لبنان من انهيار كامل لان وجود الميليشيا والشبكة الامنية الموجودة في كل منطقة تضع لبنان بحالة تفلت كامل أمنياً ولا نعرف متى تنتهي الاغتيالات ونتخوف على كل الاحرار".