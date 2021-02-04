لبنان

باخرة تشتعل في مرفأ بيروت.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-02-2021 | 20:57
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 تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني، بمؤازرة فوج إطفاء بيروت، بعد جهود إستمرت من بعد ظهر اليوم ولغاية المساء من إخماد حريق داخل باخرة لشحن العلف كانت راسية في مرفأ بيروت واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
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