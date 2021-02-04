باخرة تشتعل في مرفأ بيروت.. إليكم التفاصيل

تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني، بمؤازرة فوج إطفاء بيروت، بعد جهود إستمرت من بعد ظهر اليوم ولغاية المساء من إخماد حريق داخل باخرة لشحن العلف كانت راسية في مرفأ بيروت واقتصرت الأضرار على الماديات.