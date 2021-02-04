لبنان

تطور في قضية المغدورة زينة كنجو.. الإدعاء على زوجها "القاتل"

Lebanon 24
04-02-2021 | 21:01
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أفاد الوكيل القانوني لعائلة الضحية زينة كنجو المحامي أشرف الموسوي أن النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر إدعى على زوج المغدورة ابراهيم غزال بجناية المادة 549 من قانون العقوبات (القتل العمدي) والتي تصل عقوبتها الى الإعدام، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الاول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف غيابية ويليها مذكرة إنتروبول دولية.
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