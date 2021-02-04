الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في "اللبنانية": للاستمرار في الإضراب

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا طارئا عن بعد برئاسة د. يوسف ضاهر، وطالبت الهيئة في بيان وزارة المالية باستثناء الجامعة اللبنانية وأهلها من المواد الواردة في مشروع الموازنة المقدم إلى رئاسة الحكومة، حيث إن هذه الموازنة ستؤسس لزوال القطاع العام من خلال المواد: (93، 99، 102، 103، 106، 107 و108)، ومن خلال خفض موازنة الجامعة".





وطالبت الهيئة بزيادة هذه الموازنة لكي تستطيع الجامعة الاستجابة إلى حاجاتها والعمل سريعا على تفرغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط، إضافة إلى إدخال الأساتذة المتفرغين والمتفرغين المتقاعدين إلى الملاك، وإعادة العمل بمجلس الجامعة بكامل صلاحياته".





وأعلنت الهيئة "الاستمرار في الإضراب الشامل في الجامعة اللبنانية، خلال الأسبوع المقبل (8-14 شباط)". وستعلنه "إضرابا مفتوحا إذا لم تحذف المواد المذكورة أو استثناء الجامعة نهائيا منها".





وأضاف البيان: "هذه الخطوة اتخذت بسبب الحرب المتصاعدة على الجامعة منذ سنوات، وبسبب نكث السلطة بالاتفاق الذي عقدته مع الرابطة بتاريخ 28-6-2019 والذي تصر الرابطة على تنفيذه كاملا".





وكذلك رأت الهيئة أن "مشروع الموازنة غير رؤيوي ولا يتوخى استعادة حقوق الشعب والدولة وحسب، إنما فيه إعلان حرب تجويع وإفقار على الشعب اللبناني. وهذه الموازنة تلغي الحقوق المكتسبة لكل فئات الشعب الذي انتزعها بنضالاته على مدى 100 عام. إنها تؤسس لضرب النظام التقاعدي ومحو التقديمات الاجتماعية، وضرب الوظيفة العامة والتعليم العالي والرسمي، في وقت يعيش فيه الشعب اللبناني في أقسى الظروف، ولم يعد فيه للطلاب من ملاذ سوى الجامعة الوطنية، وبالتالي سيتم دفعهم إلى الهجرة أو الجنوح نحو مسالك غير سوية، بدلا من تعزيز أوضاعهم الإجتماعية ومساعدتهم على الاستمرار بتحصيلهم العلمي".