القوة المشتركة الفلسطينية: للالتزام بضوابط الحماية منعا لتفشي كورونا

صدر عن قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة البيان التالي:وجهت قيادة القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة بيانا إلى اهالي مخيم عين الحلوة وفعالياته و القيادات السياسية في القوى والفصائل الوطنية والاسلاميةلفتت فيه الى انه بعد ان استشرى وباء الكورونا القاتل في جسم مجتمعنا الفلسطيني داخل المخيمات بشكل لم تعد فيه الاجراءات العادية كافية لحماية اهلنا وابناءنا وبعد ان بلغ الانتشار حدا تعجز فيه مؤسساتنا الطبية والجمعيات المساعدة وحتى مراكز الاستشفاء اللبنانية الخاصة والحكومية عن التعامل مع الزيادة المضطردة في عداد المصابين.لكل ذلك فاننا نناشد الجميع العمل على الالتزام بضوابط الحماية ومنع تفشي المرض من خلال الخطوات العملية التالية:١-حظر التجمعات في المناسبات الاجتماعية من أفراح واحزان.٢-حظر ارتياد الملاعب الرياضية ومحلات الالعاب والتسلية وخاصة الاطفال تحت طائلة المسآلة.٣- عدم تحويل المساجد لأماكن إختلاط غير مبرر طالما اباح الشرع تأدية الفرائض الدينية في المنازل حماية للارواح ودرءا لمخاطر تفشي الوباء.٤-الحد من الاختلاط العشوائي في الأسواق التجارية.٥-ارتداء الكمامة الطبية الواقية.٦-الاستجابة لتوجيهات المؤسسات الصحية من الاونروا والهلال الاحمر الفلسطيني والهلال الاخضر والدفاع المدني. والنداء الانساني وجمعية الشفاء وكافة الجهات العاملة في المجال الوقائي او العلاجي..."