لبنان

ملحم: ليس من شيم ميقاتي الهروب والتخريب في طرابلس هدفه تدجينها

Lebanon 24
04-02-2021 | 23:09
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أكّدت القياديّة في تيار العزم ميرفت ملحم أنّ الرئيس نجيب ميقاتي كان يدعو للحث على تعزيز الأمن الاستباقي في طرابلس لعدم حصول أي تخريب فيها، موضحة أن "كلامه عن حمل السلاح جرى تفسيره بشكل خاطئ".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، شدّدت ملحم على أهمية دور الجيش الأساسي في طرابلس وكل لبنان، مؤكدة أنّ "المؤسسات الأمنية تقوم بدورها، والاعتداءات التي طالت المراكز العديدة في طرابلس وصلت رسالتها ومفادها شل المدينة وتدجينها".

إلى ذلك، نفت ملحم كل ما أشيع عن مغادرة الرئيس ميقاتي لبنان وقد كان في طرابلس اليوم وتابع شؤون المدينة، وأضافت: "إنّ كل الكلام عن هروب الرئيس عارٍ من الصحة، وليس من شيمه الهروب الذي هو امتياز حصري للآخرين، ونحنُ لا نسلب أحداً امتيازه".

 

 

 

 

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