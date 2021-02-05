لبنان

مخزومي لـ"الأنباء": ما من عرقلة خارجية لتشكيل الحكومة دود الخل منه وفيه

Lebanon 24
05-02-2021 | 00:00
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رأى النائب فؤاد مخزومي انه "ليس من مصلحة أحد في الخارج عرقلة تشكيل الحكومة، بل إن "دود الخل منه وفيه"، وخير دليل على ذلك، المساعي الفرنسية المستمرة لتأليف حكومة، مؤكدا أن استقرار لبنان مطلب دولي، خصوصا بالنسبة للدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا"، مستبعدا ان "يكون في الأفق حكومة، معتبرا أن الطبقة السياسية التي تدير شؤون لبنان منذ عقود هي وراء الأزمات في لبنان".

وقال مخزومي في تصريح لـ"الأنباء": "ان الحديث عن عرقلة خارجية من أي جهة كانت محض إلهاءات لتغيير وجهة البوصلة عن السبب الرئيس للتعطيل، وهو الخلاف على المقاعد وتناتش الحصص من دون الالتفات لما سيترتب على البلد جراء ذلك، لاسيما في هذا الوقت الصعب. ومن المعيب جدا تضييع الوقت في لعبة الأسماء والتحاصص في الوزارات وتغييب الإصلاح الضروري للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

وأضاف: "لا يخفى على أحد أنه قد تم ابلاغ الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري أن أي حكومة يتمثل فيها حزب الله، ستعرضه لعقوبات أميركية، علما أن المجتمع الدولي يرفض أي حكومة تتشكل من الأحزاب التقليدية، وإلا كنا اليوم أمام صفقة كالمعتاد وكانت الحكومة تشكلت وفقا للمصالح على شاكلة سابقاتها منذ وقت طويل"
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