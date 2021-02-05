لبنان

عقوبات في حال تأخّر الحكومة!

Lebanon 24
05-02-2021 | 00:15
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لم تستبعد مصادر دبلوماسية فرض عقوبات مباشرة على عدد من السياسيين الكبار، إذا تأخر تأليف الحكومة إلى ما بعد عيد الفصح، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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