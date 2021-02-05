لبنان

دعاوى دون نتيجة

Lebanon 24
05-02-2021 | 00:19
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قللت جهات مصرفية من الدعاوى الجارية، بحق مسؤول نقدي رفيع، واستبعدت أن تصل إلى أية نتيجة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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