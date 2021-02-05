تدقيق بسيناريوهات اغتيال

تدقق جهات غربية بمعلومات عن سيناريوهات اغتيال، وافتعالات أمنية في غير منطقة من لبنان، مع المرحلة الانتقالية الدولية إزاء مقاربة مشكلات المنطقة، وفق أسرار "اللواء".