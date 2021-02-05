لبنان

تدقيق بسيناريوهات اغتيال

Lebanon 24
05-02-2021 | 00:24
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تدقق جهات غربية بمعلومات عن سيناريوهات اغتيال، وافتعالات أمنية في غير منطقة من لبنان، مع المرحلة الانتقالية الدولية إزاء مقاربة مشكلات المنطقة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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