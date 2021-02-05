لبنان

اغتيال لقمان ترهيب.. ورسالة إيرانية إلى الإدارة الأميركية

Lebanon 24
05-02-2021 | 00:43
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قالت مصادر سياسية في بيروت إن "اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم أثناء وجوده جنوب لبنان، في منطقة تقع تحت النفوذ المباشر لحزب الله، يستهدف ترهيب اللبنانيين، خصوصا الشيعة منهم، وتوجيه رسالة إيرانية إلى الإدارة الأميركية الجديدة".

وأوضحت هذه المصادر عبر "العرب" أنّ "فحوى هذه الرسالة تأكيد أن لبنان، بمن في ذلك كلّ شيعته، تحت السيطرة الكاملة لحزب الله الذي يستطيع أن يفعل بهم وبه ما يشاء في ضوء سيطرته على كلّ مفاصل السلطة في البلد".

وركزت المصادر السياسية على أن "العنصر الرئيسي في جريمة اغتيال لقمان سليم يكمن في توقيتها، ذلك أنّه معروف أن حزب الله كان يستطيع اغتيال الناشط السياسي ساعة يشاء نظرا إلى أنّه مقيم في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية".
المصدر: العرب اللندنية
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