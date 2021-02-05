15
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اغتيال لقمان ترهيب.. ورسالة إيرانية إلى الإدارة الأميركية
Lebanon 24
05-02-2021
|
00:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر سياسية في بيروت إن "اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم أثناء وجوده جنوب لبنان، في منطقة تقع تحت النفوذ المباشر لحزب الله، يستهدف ترهيب اللبنانيين، خصوصا الشيعة منهم، وتوجيه رسالة إيرانية إلى الإدارة الأميركية الجديدة".
وأوضحت هذه المصادر عبر "العرب" أنّ "فحوى هذه الرسالة تأكيد أن لبنان، بمن في ذلك كلّ شيعته، تحت السيطرة الكاملة لحزب الله الذي يستطيع أن يفعل بهم وبه ما يشاء في ضوء سيطرته على كلّ مفاصل السلطة في البلد".
وركزت المصادر السياسية على أن "العنصر الرئيسي في جريمة اغتيال لقمان سليم يكمن في توقيتها، ذلك أنّه معروف أن حزب الله كان يستطيع اغتيال الناشط السياسي ساعة يشاء نظرا إلى أنّه مقيم في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية".
المصدر: العرب اللندنية
تابع
الأكثر قراءة
اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم في النبطية.. والقضاء باشر تحقيقاته
Lebanon 24
اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم في النبطية.. والقضاء باشر تحقيقاته
09:22 | 2021-02-04
04/02/2021 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: معطيات بشأن موضوع تمديد الإقفال من عدمه.. ما الجديد؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: معطيات بشأن موضوع تمديد الإقفال من عدمه.. ما الجديد؟
20:10 | 2021-02-04
04/02/2021 08:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير الجدل: جلسة مع راقصة تعرّض أحمد عدوية لهجوم عنيف.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
فيديو يثير الجدل: جلسة مع راقصة تعرّض أحمد عدوية لهجوم عنيف.. شاهدوا ماذا فعل
09:00 | 2021-02-04
04/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بسعر الدولار.. إليكم كم سجل في السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع بسعر الدولار.. إليكم كم سجل في السوق الموازية
09:20 | 2021-02-04
04/02/2021 09:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على طريق عام جعيتا.. إبنة الـ27 عاماً تفارق الحياة إثر حادث مروّع!
Lebanon 24
فاجعة على طريق عام جعيتا.. إبنة الـ27 عاماً تفارق الحياة إثر حادث مروّع!
21:17 | 2021-02-04
04/02/2021 09:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2021-02-05
جولة الصباح الاخبارية: الحكومة بانتظار التحركات الخارجية... اغتيال لقمان سليم يفضح الاهتزاز الأمني
06:47 | 2021-02-05
الأنظار إلى الرياض
06:47 | 2021-02-05
بدء نهب المساعدات الانسانية وتحذيرات دولية
06:41 | 2021-02-05
هذه التركيبة الحكومية جاهزة
06:36 | 2021-02-05
دققوا جيدا في ما هو مكتوب
06:35 | 2021-02-05
"الوطني الحر" لم يسمع بهذا الطلب
فيديو
محاولة هبوط فاشلة... لحظة تحطم طائرة أثناء الهبوط (فيديو)
Lebanon 24
محاولة هبوط فاشلة... لحظة تحطم طائرة أثناء الهبوط (فيديو)
21:00 | 2021-02-04
05/02/2021 07:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون عالقون داخل مطار "الملكة علياء" في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
لبنانيون عالقون داخل مطار "الملكة علياء" في الأردن (فيديو)
16:22 | 2021-02-04
05/02/2021 07:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم من قرش على شاب مراهق.. فيديو يوثق ما حدث
Lebanon 24
هجوم من قرش على شاب مراهق.. فيديو يوثق ما حدث
15:53 | 2021-02-04
05/02/2021 07:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact