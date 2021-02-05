لبنان

الأنظار متجهة الى التحرّك الخارجي في التأليف

Lebanon 24
05-02-2021 | 01:15
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أشارت مصادر مطلعة لـ"اللواء" إلى أن "الأنظار متجهة إلى الحراك الخارجي في موضوع تأليف الحكومة بعد ما اظهرت التحركات الداخلية عدم جدواها مشيرة إلى أنه لا بد من ترقب الحركة الخارجية بعد تحرك الرئيس الفرنسي".

وأكدت المصادر عبر "اللواء" أنه "يفترض أن يستتبع هذا الحراك اتصالات سواء مباشرة أو غير مباشرة من أجل متابعة الملف موضحة أن الواقع يفيد أنه لم يعد في الامكان التعويل على مبادرات أو وساطات داخلية".
وأفادت أن "الحراك الخارجي ينتظر المزيد من الجولات في المشاورات قبل أن تتضح الصورة بالشكل النهائي لأنه حتى الآن هناك خطوات تسبق الوصول إلى أي خلاصة معينة يترجم بحل للملف الحكومي".
المصدر: اللواء
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