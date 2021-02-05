لبنان

خوري: اجتماعات متتالية تُعقَد لاتخاذ القرار بشأن الإقفال

Lebanon 24
05-02-2021 | 01:22
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أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري ان "اجتماعات متتالية ستعقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الاقفال العام مع ترجيح التوجه نحو الفتح التدريجي للبلد اعتبارا من الثامن من شباط".
وقال: "يجب إيجاد طريقة ما لاعادة فتح البلد لان الوضع لا يمكن ان يستمر على هذا النحو".
وأعرب خوري عن قلقه من ارقام الوفيات بفيروس كورونا ومن المؤشرات التي لا تظهر أي تراجع فيها مع محافظتها على نسبة إصابات تبلغ 22 في المئة من مجموع الفحوص.
المصدر: اللواء
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