لبنان

رسالة ايرانية...

Lebanon 24
05-02-2021 | 04:19
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يقول سياسي بارز ان اطلاق "حزب الله" صاروخ ارض جو على مسيّرة اسرائيلية يعني الكشف عن سلاحه الدقيق كرسالة في مرحلة تأزم اميركي ايراني.
المصدر: النهار
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