لبنان

حملات رئاسية

Lebanon 24
05-02-2021 | 04:25
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يؤكد سياسي بارز أنّ حملات البعض على مؤسسة أمنية أساسية لها حساباتها الرئاسية ومغطاة من حزب بارز يوزّع الأدوار في السياسة والإعلام.
المصدر: النهار
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