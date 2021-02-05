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شائعات

Lebanon 24
05-02-2021 | 04:27
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انطلقت في الساعات الأخيرة موجة شائعات عن وفاة شخصيات معروفة اجتماعياً ورياضياً، وذلك لدواعي كيديات سياسية وفي ظل غياب أي ضوابط لهذا الفلتان.
المصدر: النهار
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