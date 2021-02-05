سفراء غير اصيلين

تتخوف مصادر نيابية من ان تعمد مؤسسات دولية ودول الى عدم تعيين سفراء اصيلين لها في لبنان بدل المنتهية خدمتهم كاجراء ضاغط على الحكم وتعبير عن استياء من اداء السلطات اللبنانية.