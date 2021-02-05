لبنان

سفراء غير اصيلين

Lebanon 24
05-02-2021 | 04:32
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تتخوف مصادر نيابية من ان تعمد مؤسسات دولية ودول الى عدم تعيين سفراء اصيلين لها في لبنان بدل المنتهية خدمتهم كاجراء ضاغط على الحكم وتعبير عن استياء من اداء السلطات اللبنانية.
المصدر: النهار
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