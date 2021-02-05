وعود مخالفة للقانون

قدّم وزير المالية وعوداً لرابطة موظفي القطاع العام بأن تشمل المساعدات المالية من مشروع "دعم الأسر الأكثر فقراً" فئات من الموظفين تعويضاً عن تدني قيمة رواتبهم، علماً أن نظام هذا المشروع يستثني من تقديماته أي موظف عام أو مستفيد من معاش تقاعدي.