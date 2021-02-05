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لبنان
وعود مخالفة للقانون
Lebanon 24
05-02-2021
|
04:37
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قدّم وزير المالية وعوداً لرابطة موظفي القطاع العام بأن تشمل المساعدات المالية من مشروع "دعم الأسر الأكثر فقراً" فئات من الموظفين تعويضاً عن تدني قيمة رواتبهم، علماً أن نظام هذا المشروع يستثني من تقديماته أي موظف عام أو مستفيد من معاش تقاعدي.
المصدر: نداء الوطن
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