لبنان

لا دور لروسيا في لبنان

Lebanon 24
05-02-2021 | 04:41
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لمست جهات لبنانية إثر مراجعات تمت مع المسؤولين الروس، أنّ موسكو لا تخطط لإيجاد أي دور أو نفوذ لها في لبنان، ولو أنها لاعب مؤثر في سوريا والمنطقة.
المصدر: نداء الوطن
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