لا دور لروسيا في لبنان

لمست جهات لبنانية إثر مراجعات تمت مع المسؤولين الروس، أنّ موسكو لا تخطط لإيجاد أي دور أو نفوذ لها في لبنان، ولو أنها لاعب مؤثر في سوريا والمنطقة.

