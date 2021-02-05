18
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نصف عام على انفجار مرفأ بيروت... التحقيق يفرمل داخلياً وخارجياً
Lebanon 24
05-02-2021
|
05:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب يوسف دياب في "الشرق الأوسط" رغم مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 200 مدني، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجراح وتدمير أجزاء من العاصمة اللبنانية، لم يقدّم التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني حتى الآن أجوبة أولية للضحايا وذويهم، ولم يحدد المسؤولية عمّن يقف وراء هذه الجريمة والمتسببين فيها.
ولا يبدو أن تحركات ذوي الضحايا، المتمثّلة بالاعتصامات شبه اليومية عند مداخل قصر العدل في بيروت، وأمام منزل المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، للمطالبة بتسريع وتيرة التحقيقات، وعدم الخضوع للضغوط السياسية التي تمارس عليه أتت أكلها، بل إن قلق أهالي الضحايا وعامة اللبنانيين بدأ يتعاظم جرّاء محاولات إدخال التحقيق في متاهات التجاذبات السياسية وبالتالي طمس الحقيقة، وقطع الطريق على كشف المتسببين بهذه الجريمة سواء بالتقصير والإهمال، أو بالعمل المتعمّد، بدءاً من شراء شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا ونقلها إلى مرفأ بيروت بطريقة مشبوهة، وانتهاء بلا مبالاة الدولة اللبنانية بعدم تقديرها لخطورة هذه المواد في المرفأ، عدا عن التباطؤ بالبت بمصير 25 موقوفاً في القضية من مسؤولين أمنيين أو مديرين عامين وموظفين في مرفأ بيروت.
وما يزيد من حالة الإحباط التي تسيطر على اللبنانيين عموماً، وضحايا الانفجار والمتضررين خصوصاً، هو اقتراب التحقيق القضائي من الوصول إلى حائط مسدود، ولا تستبعد مصادر مواكبة لمسار القضية أن "يبلغ هذا الملف نفس المصير الذي انتهت إليه جرائم الاغتيالات والتفجيرات التي شهدها لبنان إبان الحرب الأهلية وبعدها". وتحدثت المصادر عن موانع داخلية وخارجية تفرمل مهمّة المحقق العدلي. وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن الموانع الداخلية "تتمثّل في طلب نقل الملف من القاضي فادي صوّان إلى عهدة قاضٍ آخر، لمجرّد أن تجرّأ صوّان وادعى على بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وعدد من الوزراء السابقين واستدعاهم للتحقيق".
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين: معطيات بشأن موضوع تمديد الإقفال من عدمه.. ما الجديد؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: معطيات بشأن موضوع تمديد الإقفال من عدمه.. ما الجديد؟
20:10 | 2021-02-04
04/02/2021 08:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تفاصيل خطة اعادة فتح البلد
Lebanon 24
هذه تفاصيل خطة اعادة فتح البلد
06:11 | 2021-02-05
05/02/2021 06:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على طريق عام جعيتا.. إبنة الـ27 عاماً تفارق الحياة إثر حادث مروّع!
Lebanon 24
فاجعة على طريق عام جعيتا.. إبنة الـ27 عاماً تفارق الحياة إثر حادث مروّع!
21:17 | 2021-02-04
04/02/2021 09:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
باخرة تشتعل في مرفأ بيروت.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
باخرة تشتعل في مرفأ بيروت.. إليكم التفاصيل
20:57 | 2021-02-04
04/02/2021 08:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي خليجي "يهدد" نوال الزغبي.. ما القصة؟
Lebanon 24
إعلامي خليجي "يهدد" نوال الزغبي.. ما القصة؟
15:00 | 2021-02-04
04/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2021-02-05
لا تراجع للاهتمام الأميركي بلبنان والمبادرة الفرنسية على النار
10:56 | 2021-02-05
بعد 6 أشهر على الكارثة.. هكذا بدا المرفأ (صور)
10:32 | 2021-02-05
بعدما قتلها خنقاً.. زوج زينة كنجو ينشر صورا مستفزة ويُعلّق: بتعرفي اني اشتقتلك ومش عم نام"
10:10 | 2021-02-05
هيدي بنت شمعون: عيب
10:00 | 2021-02-05
"119 صامدون".. هل وُضِعت الانتخابات "على النار"؟
09:46 | 2021-02-05
قاشم هاشم: جريمة اغتيال سليم المدانة دافع للخروج من الواقع السياسي المتردي
فيديو
تمثال لطيار "روسيا البطل" في حميميم.. هل تذكرون قصته؟ (فيديو)
Lebanon 24
تمثال لطيار "روسيا البطل" في حميميم.. هل تذكرون قصته؟ (فيديو)
09:00 | 2021-02-05
05/02/2021 11:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة هبوط فاشلة... لحظة تحطم طائرة أثناء الهبوط (فيديو)
Lebanon 24
محاولة هبوط فاشلة... لحظة تحطم طائرة أثناء الهبوط (فيديو)
21:00 | 2021-02-04
05/02/2021 11:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون عالقون داخل مطار "الملكة علياء" في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
لبنانيون عالقون داخل مطار "الملكة علياء" في الأردن (فيديو)
16:22 | 2021-02-04
05/02/2021 11:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact