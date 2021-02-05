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لبنان
هل تتراجع " فايزر" عن ارسال اللقاح للبنان؟
Lebanon 24
05-02-2021
|
06:01
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كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن" تحت عنوان "هل تتراجع " فايزر" عن ارسال اللقاح للبنان؟": "ما يدور في خفايا كواليس وزارة الصحة، أنه وفي حال استمرت الحال على ما هي عليه من غموض وعدم وضوح لوجستي عند فريق الوزارة، لا بد من التحضّر نفسياً لسيناريو "تأجيل" محتمل لتنفيذ حملة التلقيح وتسليم لقاح "فايزر" إلى لبنان، مما لن يؤثر على جداول التطعيم فحسب بل يقلل أيضاً من مصداقية الوزارة وتعاملها مع عملية التحصين. فماذا يواجهنا اليوم في هذا الملف الدقيق؟
من المواقف البالغة الدلالة على استنسابية وزارة الصحة وعدم عدلها، أنه وفي خلال حلقة تدريبية جرت البارحة في أحد مكاتب الوزارة تناولت حملة التحصين ضد "كورونا"، تبيّن أن الحضور من الصيادلة والمتطوعين كانوا في غالبيتهم من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة بشكل مباشر لـ"حزب الله"، وأنه لا وضوح حول توافر وسائل نقل اللقاح المبردة والمسؤول عنها، ولا إبر متوافرة لإعطاء اللقاح حتى الآن. شفافية مطلقة في التخبّط وترك المعنيين بالتدريب بلا معلومات واضحة حول أي شيء وكل شيء.
في التفاصيل، بدأ يتضح أن ثغرات عملية تشوب حملة توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من قبل وزارة الصحة، ومن يظن أن شركة "فايزر" لا تراقب فهو مخطئ حتماً. فالثغرة الأولى تتعلق بعملية إيصال اللقاح إلى مراكز التلقيح، وهنا يدور جدل كبير حول ما إذا ستكون وزارة الصحة هي المسؤولة عن توصيل اللقاح إلى المراكز الصحية للتطعيم (الشحن الداخلي المبرّد) أو أنه ستُترك هذه الجزئية، أي عملية نقل اللقاحات، للمراكز الصحية التي تم تعيينها في الخطة، وهي غير كافية وستكون بحسب التقرير الأخير بين 28 و32 مركزاً على مستوى المحافظات. وهنا لا بد من الإشارة الى أنه إذا أرادت وزارة الصحة أن تحصر قرار إيصال وتوزيع اللقاح بيدها وتحت سلطتها، ضماناً لمراقبة نوعية اللقاح، عليها أن تكمل ما بدأته وتقوم الوزارة بتسليم اللقاح إلى المراكز الصحية بواسطة برادات مبردة تبريداً صحيحاً، وهو ما تكلم عنه مندوب "فايزر" خلال المحاضرة.
أما الثغرة الثانية، والتي سأل عنها الحاضرون لحصة التدريب من دون الحصول على أجوبة وافية من المدرّبين، حول ما إذا كانت وزارة الصحة هي التي ستؤمن كميات "الإبر" و"المحلول" المطلوب للاستخدام في عملية التلقيح؟ بحيث إن لم تتوفر نوعية معينة من الإبر للتلقيح، سيدخل لبنان في دوامة جديدة من المشاكل وسنواجه تأخيراً في الجدول الذي يدور بالأساس حول نوعية الإبر المطلوبة".
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