لا زيارة للسعودية

ترفض اوساط الرئيس المكلف سعد الحريري الحديث عن الاستقواء بالخارج وتشير الى انه يتحرك في "الوقت الضائع" لتأمين استعادة علاقات لبنان الخارجية والتي ستشمل الامارات وفرنسا بعد زيارته مصر، فيما لا يوجد على جدول اعماله حاليا اي موعد لزيارة السعودية، بحسب ما جاء في صحيفة "الديار".