لبنان

هذه التركيبة الحكومية جاهزة

Lebanon 24
05-02-2021 | 06:41
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 نقلت" اللواء" عن مصادر قريبة من  رئاسة الجمهورية  ردا على سؤال حول ما اذا كان البحث عاد الى تركيبة 6-6-6 أن هذا الطرح موجود أصلا ولم يغب عن طاولة البحث، ولكن تمسك الرئيس المكلف سعد الحريري باعتبار الوزير الارمني من ضمنه، وتاليا من حصة رئيس الجمهورية هو ما يعيق الامور، لأن الرئيس عون يعتبر أن من حق الطائفة الارمنية أن تسمي هي من يمثلها، من هنا كانت الدعوة الى اعتماد وحدة المعايير في عملية التشكيل، وان كل ما يقال عن تمسك رئيس الجمهورية بالثلث المعطل غير صحيح.
 
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