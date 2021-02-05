لبنان

فجر اليوم... سرق جيب "هيونداي" في ضهر العين الكورة!

Lebanon 24
05-02-2021 | 08:04
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اقدم مجهول فجر اليوم على سرقة جيب من نوع هيونداي توكسن اسود اللون يعود للسيد ا.م. من منطقة ضهر العين الكورة.
هذا وتتكاثر حالات السرقة في الآونة الأخيرة.
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سرقة

الكورة

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