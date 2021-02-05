فجر اليوم... سرق جيب "هيونداي" في ضهر العين الكورة!

اقدم مجهول فجر اليوم على سرقة جيب من نوع هيونداي توكسن اسود اللون يعود للسيد ا.م. من منطقة ضهر العين الكورة.

هذا وتتكاثر حالات السرقة في الآونة الأخيرة.