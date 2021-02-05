لبنان

يمق تلقى رسالة تضامن من رئيس بلدية غزة الفلسطينية

Lebanon 24
05-02-2021 | 08:37
A-
A+
Doc-P-791027-637481110915714574.jpg
Doc-P-791027-637481110915714574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رسالة مؤازرة وتضامن من رئيس بلدية غزة في فلسطين الدكتور يحيى رشدي السراج، أشار فيها إلى أنه تلقى "ببالغ الالم ما جرى من أحداث مؤسفة في مدينتكم العزيزة وما تبعه من اعتداء على مبنى البلدية وبعض الاماكن العامة في المدينة"، مؤكدا "التضامن الكامل مع بلدية طرابلس الشقيقة وأهالي المدينة والشعب اللبناني عموما".

كما أكد "الاستعداد لتقديم أي مساعدة"، متمنيا أن "يعم السلام والهدوء ربوع لبنان الشقيق وان تزول هذه الازمة بسلام".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-02-05
10:56 | 2021-02-05
10:32 | 2021-02-05
10:10 | 2021-02-05
10:00 | 2021-02-05
09:46 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website