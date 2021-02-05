يمق تلقى رسالة تضامن من رئيس بلدية غزة الفلسطينية

تلقى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رسالة مؤازرة وتضامن من رئيس بلدية غزة في فلسطين الدكتور يحيى رشدي السراج، أشار فيها إلى أنه تلقى "ببالغ الالم ما جرى من أحداث مؤسفة في مدينتكم العزيزة وما تبعه من اعتداء على مبنى البلدية وبعض الاماكن العامة في المدينة"، مؤكدا "التضامن الكامل مع بلدية طرابلس الشقيقة وأهالي المدينة والشعب اللبناني عموما".كما أكد "الاستعداد لتقديم أي مساعدة"، متمنيا أن "يعم السلام والهدوء ربوع لبنان الشقيق وان تزول هذه الازمة بسلام".