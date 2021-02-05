عبدالله: هل دخلنا دوامة اغتيالات جديدة؟

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر"، وكتب قائلا: "من جديد الأيادي الجبانة الغادرة تقتل قادة الرأي المعارض. لقمان سليم نموذج للتصفية السياسية. هل دخلنا في دوامة اغتيالات جديدة؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة".