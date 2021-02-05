لبنان

قيومجيان: هذا هو التوجه شرقا الذي وعدنا به... اغتيالات وقمع؟

Lebanon 24
05-02-2021 | 09:26
A-
A+
Doc-P-791042-637481141536833541.jpg
Doc-P-791042-637481141536833541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر"، وكتب قائلا: "هذا هو التوجه شرقا الذي وعدنا به. اغتيالات وقمع، خوف وترهيب، تسلط الوصوليين وذمية المستسلمين، شريعة حزب ولا دولة قانون، تخلف يتباهى بالعزلة، وثقافة موت تنتقم من فرح الحياة، تعميم للفقر، وذل يدوس الكرامة، عهد لك لقمان سليم، لن يسري نموذجهم وسنبني لبنان الانسان الذي روته دماؤك".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-02-05
10:56 | 2021-02-05
10:32 | 2021-02-05
10:10 | 2021-02-05
10:00 | 2021-02-05
09:46 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website