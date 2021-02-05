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لبنان
قيومجيان: هذا هو التوجه شرقا الذي وعدنا به... اغتيالات وقمع؟
Lebanon 24
05-02-2021
|
09:26
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غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر"، وكتب قائلا: "هذا هو التوجه شرقا الذي وعدنا به. اغتيالات وقمع، خوف وترهيب، تسلط الوصوليين وذمية المستسلمين، شريعة حزب ولا دولة قانون، تخلف يتباهى بالعزلة، وثقافة موت تنتقم من فرح الحياة، تعميم للفقر، وذل يدوس الكرامة، عهد لك لقمان سليم، لن يسري نموذجهم وسنبني لبنان الانسان الذي روته دماؤك".
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