لبنان

أبو شرف: لا خلاص لنا إلا باللقاح

Lebanon 24
05-02-2021 | 09:31
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رأى نقيب الأطباء في لبنان البروفسور شرف ابو شرف في بيان أن "اللقاحات المتداولة في السوق العالمية ضد فيروس كورونا (فايزر، موديرنا، استرازنيكا، سبوتنيك وغيرها) أظهرت قدرتها بشكل كبير على تخفيف خطر الإصابة بحالات المرض الخطيرة، في اميركا واوروبا، وخلقت مناعة عند الأشخاص الحاصلين عليها بنسبة تزيد عن 90%. كما أن نسبة العناية الاستشفائية والوفيات تدنت كثيرا".

وقال:"اما القرائن التي يقدمها عندنا المعترضون على ‏أعطاء اللقاح في الاعلام فلا تستند إلى معطيات علمية، ولا خيار علاجي وعلمي، ولا خلاص لنا إلا باللقاح. الجدير بالذكر أيضا، أن التأخير في إعطاء اللقاح سيؤدي إلى متحولات جديدة للفيروس قد لا تتأثر كليا باللقاح وتودي بنا الى ما لا يحمد عقباه. لذا، من الضروري جدا إعطاء اللقاح في أقرب وقت ولأكبر عدد ممكن من الناس، حتى نحصل على مناعة مجتمعية تفوق 80%، ونخفض نسبة المرضى والمضاعفات والوفيات، ونعود تدريجا إلى حياتنا الطبيعية".

وختم: "علينا في هذه الأثناء التزام التدابير الوقائية، شاكرين لوسائل الإعلام دور التوعية التي تقوم به في هذا المضمار ومتمنين عليها عدم نشر أي أخبار عن اللقاح إلا عبر الاختصاصيين في نقابة الأطباء، ‏واللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا والمصادر العلمية الموثوقة، تحاشيا للفوضى والبلبلة والتردد الذي قد يسببها، و انعكاسها السلبي على المجتمع ،فيما نرى تراجعا في نسب الاصابات الخطرة عند المجتمعات التي اصبحت في مراحل متقدمة من التلقيح".
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