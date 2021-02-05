قاشم هاشم: جريمة اغتيال سليم المدانة دافع للخروج من الواقع السياسي المتردي

اعتبر النائب قاسم هاشم في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم أمس المدانة، يجب أن تكون دافعا للجميع للتنبه لضرورة الخروج من الواقع السياسي المتردي الذي نعيشه، والإسراع في تشكيل حكومة لعدم السماح بفتح ثغرة لمن تسول نفسه زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد"، مشيرا الى أن "الأمن مرتبط بالاستقرار السياسي".ورأى أن "بيان وزيري الخارجية الأميركية والفرنسي يأتي كترجمة للاتصال الذي حصل سابقا بين الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بادين، كما يأتي للتأكيد على حرص الفرنسيين على استكمال مبادرتهم وإعادة احيائها، بالإضافة الى الدعم الأميركي لها"، مؤكدا "ضرورة تلقف هذه الإشارات الايجابية والعمل على ترجمتها فعليا عبر تشكيل حكومة انقاذ"، لافتا الى أن "لبنان يحظى اليوم بدعم دولي لم نشهده في الفترة السابقة".