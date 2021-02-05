لبنان

قاشم هاشم: جريمة اغتيال سليم المدانة دافع للخروج من الواقع السياسي المتردي

Lebanon 24
05-02-2021 | 09:46
A-
A+
Doc-P-791047-637481152894675908.jpg
Doc-P-791047-637481152894675908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر النائب قاسم هاشم في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم أمس المدانة، يجب أن تكون دافعا للجميع للتنبه لضرورة الخروج من الواقع السياسي المتردي الذي نعيشه، والإسراع في تشكيل حكومة لعدم السماح بفتح ثغرة لمن تسول نفسه زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد"، مشيرا الى أن "الأمن مرتبط بالاستقرار السياسي".

ورأى أن "بيان وزيري الخارجية الأميركية والفرنسي يأتي كترجمة للاتصال الذي حصل سابقا بين الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بادين، كما يأتي للتأكيد على حرص الفرنسيين على استكمال مبادرتهم وإعادة احيائها، بالإضافة الى الدعم الأميركي لها"، مؤكدا "ضرورة تلقف هذه الإشارات الايجابية والعمل على ترجمتها فعليا عبر تشكيل حكومة انقاذ"، لافتا الى أن "لبنان يحظى اليوم بدعم دولي لم نشهده في الفترة السابقة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-02-05
10:56 | 2021-02-05
10:32 | 2021-02-05
10:10 | 2021-02-05
10:00 | 2021-02-05
09:31 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website