لبنان

بعدما قتلها خنقاً.. زوج زينة كنجو ينشر صورا مستفزة ويُعلّق: بتعرفي اني اشتقتلك ومش عم نام"

Lebanon 24
05-02-2021 | 10:32
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جريمة قتل زينة كنجو على يد زوجها السبت الماضي لا تزال تتفاعل في الشارع اللبناني.  

 

فقد أفاد امس الوكيل القانوني لعائلة الضحية كنجو المحامي أشرف الموسوي أن النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر إدعى على زوج المغدورة ابراهيم غزال بجناية المادة 549 من قانون العقوبات (القتل العمدي) والتي تصل عقوبتها الى الإعدام، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الاول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف غيابية ويليها مذكرة إنتروبول دولية.

 

الا أن المفاجئ هو تفاعل الزوج الذي هرب إلى إسطنبول المستمر عبر موقع انستغرام ونشاطه على حسابه حيث نشر مؤخرا صوراً تجمعه بزوجته التي قتلها خنقا وأرفقها بعبارات حب وشوق مثل: "بتعرفي اني اشتقتلك... بتعرفي اني مش عم نام"، "انتي حياتي كلها وعدتك ما جاوب حدا بحبك كتير يا نبض قلبي يا روح روحي"، و"الشوارع والطرقات كلها فاضيه يا قلبي انا".

 

 

 
 

 
 

 
 

ولاقى هذا التصرف موجة غضب من المتابعين الذين أهانوه وحقروه بتعليقات مطالبينه بأجوبة حول سبب قتلها.

 

 

 

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