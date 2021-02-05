لبنان

إنخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات واشتداد بالرياح.. ماذا يخبىء طقس الـ"weekend"؟

Lebanon 24
05-02-2021 | 10:59
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط.
- معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11و 19درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتشتد الرياح احيانا، تهطل بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا في الجنوب، على ان يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم .

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية .

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية والداخلية.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية وشمالية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 20و 45 كلم/س .
- الانقشاع: متوسط، يسوء اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 85 %.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,33
- ساعة غروب الشمس: 17,12
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