لبنان

مداهمة مستودع أدوية معدّة للتهريب.. ومدير عام "الصحة" يعلّق (فيديو)

Lebanon 24
05-02-2021 | 11:14
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داهم فريق من وزارة الصحة والقوى الامنية مستودعا في بدارو يحتوي على أدوية يتم تهريبها إلى الخارج.
 
وفي حديث مع "LBCI"، أكد مدير عام وزارة الصحة العامة فادي سنان أنه يتعيّن على الاجهزة الامنية تحمّل مسؤوليتها في هذا السياق، مشيراً الى أن "الوزارة ستتابع الموضوع عن كثب".

وأوضح سنان أن لوزارة الصحة خطة جديدة لمتابعة موضوعي وباء كورونا وتهريب الادوية، اضافة إلى ما يتعرض له بعض المواطنين في المستشفيات وخصوصاً مرضى كورونا.
 
(صورة الخبر تعبيرية) 
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