لبنان

متورط بأكبر عملية تهريب مخدّرات إلى الخارج بقبضة الأمن.. كمين أفضى إلى توقيفه

Lebanon 24
05-02-2021 | 11:19
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 01-02-2021 وفي محلة ديرزنون- زحلة، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، كَمن عناصر مكتب مكافحة المُخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشّرطة القضائيّة لأحد المتورطين الرئيسيين في أكبر عملية تهريب للمخدّرات إلى خارج لبنان،- قدّرت بحوالي /25/ طنّ من مادّة الحشيشة- والمطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكرات عدليّة، وتمكنوا من توقيفه، ويدعى:

-       ط. خ. (مواليد عام 1963، لبناني)

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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