متورط بأكبر عملية تهريب مخدّرات إلى الخارج بقبضة الأمن.. كمين أفضى إلى توقيفه

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"بتاريخ 01-02-2021 وفي محلة ديرزنون- زحلة، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، كَمن عناصر مكتب مكافحة المُخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشّرطة القضائيّة لأحد المتورطين الرئيسيين في أكبر عملية تهريب للمخدّرات إلى خارج لبنان،- قدّرت بحوالي /25/ طنّ من مادّة الحشيشة- والمطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكرات عدليّة، وتمكنوا من توقيفه، ويدعى:- ط. خ. (مواليد عام 1963، لبناني)والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".