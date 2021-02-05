كورونا.. 4041 حالة نشطة في بعلبك الهرمل

أعلن المحافظ بشير خضر أن عدد الاصابات بكورونا في بعلبك الهرمل منذ شباط 2020 حتى اللحظة بلغ 15887 اصابة وحالات الشفاء ارتفعت مقارنة بالأسابيع الماضية لتسجل 11551 حالة شفاء أما عدد الحالات النشطة سجل 4041 حالة نشطة، وعدد الوفيات بلغ 368 حتى اللحظة.وطلب خضر من المواطنين الكرام الإلتزام بقرار الإقفال حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.