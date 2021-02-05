لبنان

قراءة في المشهد السياسي.. الفتنة تلعب في الوقت الضائع!

Lebanon 24
05-02-2021 | 11:26
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كتب غسان ريفي في "سفير الشمال":  لم يعد من الممكن في ظل الظروف الضاغطة التي ترخي بثقلها على البلاد تجهيل الفاعل في أي جريمة ترتكب ومهما كان نوعها، خصوصا أن طرابلس التي تحركت للتعبير عن وجعها، وعن رفض غياب الدولة وقراراتها الارتجالية بإلزام المواطنين بالتعبئة العامة والاقفال من دون تقديم مساعدات مالية أو عينيه لهم، كانت ضحية أجندات مشبوهة أرادت زرع الفوضى في ربوعها، لتشويه صورتها والاساءة الى سمعة أهلها وضرب ثورتها.

 

لا يختلف إثنان على أن الفوضى هي عدو الثورة والمطالب المحقة، وهي بالتالي عدو لطرابلس التي أراد البعض الاستمرار بظلمها من خلال إفساد تحركاتها وأخذها نحو العنف، وإظهار المدينة أنها خارجة عن الانتظام العام، في حين أن طرابلس هي من أكثر المدن اللبنانية إلتزاما بالدولة وبسلطتها لكن المطلوب من هذه الدولة أن تتواجد في طرابلس ليس بالأمن فقط، بل بالانماء والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفكر والمشاريع الاستثمارية الموجودة فيها من خلال مرافقها التي تحتاج فقط الى قرار بتفعيلها.

 

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المصدر: سفير الشمال
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