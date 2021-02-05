لبنان

بالأسماء.. بلدات ستُقطع عنها المياه ابتداء من الاثنين بسبب الصيانة

Lebanon 24
05-02-2021 | 11:30
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي قطع المياه عن عدد من البلدات البترونية ابتداء من صباح يوم الاثنين المقبل، وأصدرت بيانا جاء فيه: "تعلم مؤسسة مياه لبنان الشمالي مشتركيها الكرام المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا أنها ستضطر آسفة إلى قطع المياه عن البلدات التالية: صورات، رشكده،هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا، اجدبرا، بجدرفل، كفرحلدا، بساتين العصي، بيت شلالا، دير بللا، شناطا، كفيفان، جران، عورا، داعل، بشتودار، نحلا، زان، كفرحتنا، كفرشليمان،الفتيحات،أصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا وسلعاتا وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين في 8 شباط ولغاية صباح الجمعة في 12 منه بسبب إجراء أعمال صيانة ضرورية ضمن المحطة لذلك تدعو المؤسسة المشتركين بالمياه إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة علما أن المؤسسة سوف تتابع هذه الأشغال للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ومن دون أي تأخير".
 
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