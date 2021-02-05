تذكير لاهالي شهداء انفجار المرفأ بشأن المساعدات.. هذا ما عليكم معرفته

صدر عن الهيئة العليا للاغاثة تذكير للمواطنين ببيانها السابق:"استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 2020/1 تاريخ 5/8/2020 لا سيما المادة الـ12 منه، ستقدم الهيئة مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020، على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو - مصطحبين معهم المستندات الآتية:- صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.- إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم المتوفي- حصر إرث للمتوفي- وثيقة وفاة- إفادة مختار تبين اسباب الوفاة- صورة مصدقة عن محضر تحقيق قوى الامن الداخلي /او افادة من الشرطة العسكرية- افادة من المستشفى تبين اسباب الوفاة- حكم وصاية في حال وجود قصر- وكالة من الورثة لاحدهم- جميع هذه المستندات مصادق عليها وفقا للاصول".