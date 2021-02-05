لبنان

تذكير لاهالي شهداء انفجار المرفأ بشأن المساعدات.. هذا ما عليكم معرفته

Lebanon 24
05-02-2021 | 11:38
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صدر عن الهيئة العليا للاغاثة تذكير للمواطنين ببيانها السابق:

"استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 2020/1 تاريخ 5/8/2020 لا سيما المادة الـ12 منه، ستقدم الهيئة مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020، على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو - مصطحبين معهم المستندات الآتية:

- صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.
- إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم المتوفي
- حصر إرث للمتوفي
- وثيقة وفاة
- إفادة مختار تبين اسباب الوفاة
- صورة مصدقة عن محضر تحقيق قوى الامن الداخلي /او افادة من الشرطة العسكرية
- افادة من المستشفى تبين اسباب الوفاة
- حكم وصاية في حال وجود قصر
- وكالة من الورثة لاحدهم
- جميع هذه المستندات مصادق عليها وفقا للاصول".
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