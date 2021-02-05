هل تنجح هذه المرة؟

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لبنان
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خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-02-2021
|
11:49
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة انه، وبعيدا عن الاعلام، تجري اتصالات، لا تزال في بدايتها، من اجل ايجاد تسوية مقبولة تنهي قضية احد اشهر المطلوبين للدولة اللبنانية، علما ان محاولات كثيرة في السياق ذاته فشلت في السابق. فهل ينجح المسعى ب" فضل" الوسطاء او يتعقد من جديد؟
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