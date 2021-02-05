وقفة إحتجاجية أمام "العسكرية" رفضاً للتوقيفات التعسفية

نفذت مجموعات من الثوار قبل ظهر اليوم الجمعة وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العسكرية رفضاً للإعتقالات التعسفية والملاحقات في حق الناشطين من الثوار.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام ووقف السمسرات والهدر المستشري في مفاصل الدولة كافة.

وأجمعت الكلمات التي ألقاها كل من سمير سكاف وربى طه من ثوار بعلبك، ومحمد كوكب من ثوار بيروت على رفض المحاكم الإستثنائية في حق الثوار والمحتجين، وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الثوار الموقوفين تعسفياً.