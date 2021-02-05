حالات إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3 شباط، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.





وجاءت النتائج كالتالي:



" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)

" رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة أوكرانيا: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

" رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)".