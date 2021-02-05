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لبنان
حالات إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
Lebanon 24
05-02-2021
|
12:22
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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3 شباط، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:
" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة أوكرانيا: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)".
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