19
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جنبلاط أبرق إلى أردوغان وغوتيريش معزياً بالدبلوماسي تيمور غوكسيل
Lebanon 24
05-02-2021
|
12:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معزياً بوفاة الدبلوماسي التركي، تيمور غوكسيل، الذي عمل سابقا مستشاراً للأمم المتحدة في لبنان وناطقاً رسمياً باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب.
وبحسب بيان صادر عن مفوضية الإعلام في "التقدمي" الإشتراكي، فقد جاء في نص البرقية: "تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة السيد تيمور غوكسيل. لقد لعب السيد غوكسيل منذ بداية انضمامه إلى الأمم المتحدة في العام 1968، دوراً أساسياً، بصفته مساعداً إعلامياً، واستمر في احتلاله مراكز حساسة فيها على مدى عقود من الزمن.
كرّس السيد غوكسيل حياته لتأمين الاستقرار والسلام في العالم، وعلى الأخص في جنوب لبنان، كما كان شديد الإيمان بأهمية الدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، وبقدرتها على تحقيق ذلك الهدف. ونتقدم اليكم ولأسرته بخالص تعازينا إليكم ولأسرته".
غوتيريش
كما أبرق جنبلاط للغاية نفسها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "مستذكراً مسيرة الراحل غوكسيل"، وشدد على "القناعة العميقة بالدور المحوري الذي تلعبه اليونيفيل في جنوب لبنان، وكذلك على ضرورة الحفاظ على هذا الدور في المستقبل القريب".
وأكد جنبلاط أنّ "تأمين الاستقرار في الجنوب هو أمر شديد الأهمية بكل المقاييس بالنسبة إلى لبنان والشرق الأوسط، ولا يمكن تجاهله أو إلغاؤه، كما أن اليونيفيل تمتلك القدرة على تحمل تلك المسؤولية الضخمة".
تابع
الأكثر قراءة
هذه تفاصيل خطة اعادة فتح البلد
Lebanon 24
هذه تفاصيل خطة اعادة فتح البلد
06:11 | 2021-02-05
05/02/2021 06:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: معطيات بشأن موضوع تمديد الإقفال من عدمه.. ما الجديد؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: معطيات بشأن موضوع تمديد الإقفال من عدمه.. ما الجديد؟
20:10 | 2021-02-04
04/02/2021 08:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُصاب وزوجها بكورونا.. وتتلقى أبشع خبر بوفاة أعز الناس
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُصاب وزوجها بكورونا.. وتتلقى أبشع خبر بوفاة أعز الناس
09:00 | 2021-02-05
05/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قتلها خنقاً.. زوج زينة كنجو ينشر صورا مستفزة ويُعلّق: بتعرفي اني اشتقتلك ومش عم نام"
Lebanon 24
بعدما قتلها خنقاً.. زوج زينة كنجو ينشر صورا مستفزة ويُعلّق: بتعرفي اني اشتقتلك ومش عم نام"
10:32 | 2021-02-05
05/02/2021 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على طريق عام جعيتا.. إبنة الـ27 عاماً تفارق الحياة إثر حادث مروّع!
Lebanon 24
فاجعة على طريق عام جعيتا.. إبنة الـ27 عاماً تفارق الحياة إثر حادث مروّع!
21:17 | 2021-02-04
04/02/2021 09:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:47 | 2021-02-05
شبّان يتجمّعون في ساحة "النور" - طرابلس استنكاراً لاغتيال لقمان سليم
16:35 | 2021-02-05
المشرفية استقبل السفير المصري وبحثا في المساعدات المقدمة للبنان
16:20 | 2021-02-05
رانيا خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟
16:00 | 2021-02-05
قراءة في "المزاج الشيعي" بعد اغتيال سليم
15:31 | 2021-02-05
"أمل": لحكومة إنقاذ تفتح نافذة على الإصلاح السياسي
15:31 | 2021-02-05
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: التبرع بمعدات منقذة للحياة إلى مستشفيات في لبنان
فيديو
رسالة تهديد من قيادة "حماس" إلى إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
رسالة تهديد من قيادة "حماس" إلى إسرائيل (فيديو)
16:30 | 2021-02-05
05/02/2021 16:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شبيهة السيدة فيروز توجه لها رسالة: انا وجه من دون اسم.. وهذه هي قصتي! (فيديو)
Lebanon 24
شبيهة السيدة فيروز توجه لها رسالة: انا وجه من دون اسم.. وهذه هي قصتي! (فيديو)
14:30 | 2021-02-05
05/02/2021 16:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال لطيار "روسيا البطل" في حميميم.. هل تذكرون قصته؟ (فيديو)
Lebanon 24
تمثال لطيار "روسيا البطل" في حميميم.. هل تذكرون قصته؟ (فيديو)
09:00 | 2021-02-05
05/02/2021 16:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact