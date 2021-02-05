لبنان

الجيش: تفجير ذخائر و تمارين في مناطق مختلفة

Lebanon 24
05-02-2021 | 12:40
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 5/ 2/ 2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة البستان ـ الجنوب."

 

كما صدر بيان آخر، اشار الى ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 5 / 2 / 2021 ما بين الساعة 09.00 والساعة 18.00 ، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية."

 

وفي بيان ثالث، اعلنت المديرية انه بتاريخي 15 و19 /2 /2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مخيم تدريب تربل، يتخللها استعمال ذخيرة حية وذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسط".

 

وافادت في بيان رابع، ان "وحدات من الجيش ستقوم لغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء ، بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش - حامات، بولونيا، برمانا- العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه."

 

كذلك اصدرت بيانا خامسا، اشارت في خلاله الى انه "لغاية 1 /3 /2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية."

المصدر: الوكالة الوطنية
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