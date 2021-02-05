السوبرماركات والمصارف ستفتح ابوابها بحسب لجنة "كورونا".. ماذا عن المدارس؟

باتت المعلومات الأولية تشير الى أنّ اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا، سترفع في اجتماعها اليوم، توصية بإعادة الفتح التدريجي للبلاد بعد الثامن من شباط الجاري.

وشارت قناة "الجديد" الى إنتهاء إجتماع لجنة متابعة تدابير "كورونا" بعد إجتماعٍ دام لـ 3 ساعات، صدرت عنه توصية بإعادة فتح البلاد على 4 مراحل ابتداء من 8 شباط على أن تمتد كل مرحلة لأسبوعين. وبحسب المعلومات سيتم فتح السوبرماركات والمصارف في المرحلة الأولى مع شروط تراعي السلامة العامة على أن يتم البحث في كل التوصيات في إجتماع اللجنة الوزارية عند الساعة 4:30.

وأضافت المعلومات أنّه "سيكون هناك آلية لأخذ الاذونات المسبقة من أجل التبضع من السوبرماركات عبر منصة لمراقبة عدد الزبائن المسموح به لمنع الاكتظاظ كما ستفعّل عملية مسح الـ "qr code" على مداخل السوبرماركات للتاكد من الاذونات".

كذلك أشارت معلومات للـLBCI الى انتهاء اجتماع اللجنة الفنية والتوصية التي سترفع للجنة الوزارية تتضمن التوجه نحو فتح جزئي لبعض القطاعات الانتاجية الاساسية كصالات الافران والسوبرماركت وعدد من المصانع على ان تبقى المدارس مغلقة.