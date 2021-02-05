لبنان

السوبرماركات والمصارف ستفتح ابوابها بحسب لجنة "كورونا".. ماذا عن المدارس؟

Lebanon 24
05-02-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-791110-637481287065881881.jpg
Doc-P-791110-637481287065881881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باتت المعلومات الأولية تشير الى أنّ اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا، سترفع في اجتماعها اليوم، توصية بإعادة الفتح التدريجي للبلاد بعد الثامن من شباط الجاري.
 
وشارت قناة "الجديد" الى إنتهاء إجتماع لجنة متابعة تدابير "كورونا" بعد إجتماعٍ دام لـ 3 ساعات، صدرت عنه توصية بإعادة فتح البلاد على 4 مراحل ابتداء من 8 شباط على أن تمتد كل مرحلة لأسبوعين. وبحسب المعلومات سيتم فتح السوبرماركات والمصارف في المرحلة الأولى مع شروط تراعي السلامة العامة على أن يتم البحث في كل التوصيات في إجتماع اللجنة الوزارية عند الساعة 4:30.
 
وأضافت المعلومات أنّه "سيكون هناك آلية لأخذ الاذونات المسبقة من أجل التبضع من السوبرماركات عبر منصة لمراقبة عدد الزبائن المسموح به لمنع الاكتظاظ كما ستفعّل عملية مسح الـ "qr code" على مداخل السوبرماركات للتاكد من الاذونات". 
 
كذلك أشارت معلومات للـLBCI الى انتهاء اجتماع اللجنة الفنية والتوصية التي سترفع للجنة الوزارية تتضمن التوجه نحو فتح جزئي لبعض القطاعات الانتاجية الاساسية كصالات الافران والسوبرماركت وعدد من المصانع على ان تبقى المدارس مغلقة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2021-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:10 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2021-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2021-02-05
16:35 | 2021-02-05
16:20 | 2021-02-05
16:00 | 2021-02-05
15:31 | 2021-02-05
15:31 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website