قطع طرقات في طرابلس وحرق سيارة (فيديو)

أفاد مراسل "لبنان 24" عن إقدام عدد من الشبان على قطع أوتوستراد التبانة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على توقيف شخص مساء أمس، فيما أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع مسلكي أوتوستراد طرابلس- عكار عند جسر المشاة في منطقة باب التبانة بالإطارات المشتعلة.وبحسب المراسل، قام أحد المحتجين باحراق سيارته في نفس المكان احتجاحاً على التوقيف.هذا ويشهد اوتوستراد البداوي باتجاه طرابلس زحمة سير خانقة بسبب تحويل السير الى الطرقات المحيطة.