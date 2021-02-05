المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: التبرع بمعدات منقذة للحياة إلى مستشفيات في لبنان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، انها "قدمت 20 سريرا إضافيا للعناية المركزة و122 سريرا عاديا إلى عدد من المستشفيات في جميع أنحاء لبنان للمساعدة على تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية اللبناني ومساعدته على مواجهة الزيادة الحادة في حالات كوفيد-19 التي تستلزم الرعاية الطبية الطارئة".

وأوضح البيان ان "التبرع بهذه المعدات جزء من الدعم الشامل الذي تقدمه المفوضية لمواجهة كوفيد-19، والذي يشمل 13 مستشفى تتوزع في جميع أنحاء لبنان ويضم 100 سرير لوحدات العناية المركزة، بما في ذلك الأسرة وأجهزة التنفس وأجهزة المراقبة والمحطات المركزية، و800 سرير للاستشفاء العادي، بالإضافة إلى 8 وحدات لغسيل الكلى مخصصة لمن يحتاج إليها من مرضى كوفيد-19".

وقال ممثل المفوضية في لبنان أياكي إيتو: "الاستجابة لمواجهة كوفيد-19، بالنسبة إلى المفوضية، تتعلق بإنقاذ الأرواح. لقد بدأنا بالاستجابة لهذه الجائحة منذ المراحل المبكرة، وتركزت جهودنا على ضمان تمكين جميع السكان في لبنان - لبنانيين ولاجئين وغيرهم - من الحصول على العلاج المنقذ للحياة من دون تأخير".

وأضاف: "يمر نظام الرعاية الصحية في لبنان حاليا بمرحلة حرجة للغاية. فمع زيادة عدد مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة في المستشفى خلال الأسابيع الأخيرة، سارعت فرق المفوضية لتوفير معدات إضافية منقذة للحياة للمستشفيات المكتظة في جميع أنحاء البلاد".

منذ شباط 2020، تتركز استجابة المفوضية لمواجهة جائحة كوفيد-19 في لبنان على " 3 ركائز: الوقاية، احتواء العدوى، العلاج وإدارة الحالات".

وتابع: "تأتي هذه المساهمات الأخيرة لتكمل الجهود السابقة التي بذلتها المفوضية بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية والشركاء الآخرين من أجل دعم الاستجابة الوطنية.

وتشمل هذه الجهود إنشاء مرافق للعزل في جميع أنحاء البلاد وتوفير موارد إضافية لدعم مركز الاتصال التابع لوزارة الصحة العامة والمخصص لكوفيد-19 وتوفير الوقود لضمان التغذية المستمرة بالطاقة في المستشفيات التي تستقبل مرضى كوفيد-19 وتوفير الأدوية وتنفيذ أعمال إعادة التأهيل والتوسيع في المستشفيات التي تتلقى الدعم".

وختم إيتو: "لا تزال معركتنا ضد كوفيد-19 طويلة، ولا يمكن أحد أن يكون في مأمن ما لم يكن المجتمع بأكمله وبجميع فئاته آمنا. تلتزم المفوضية مواصلة دعمها للاستجابة الوطنية لمواجهة كوفيد-19 في لبنان وهي لن تدخر جهدا لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لمن هم بحاجة إليها".

وخصصت المفوضية "31,4 مليون دولار أميركي لاستجابتها الخاصة بمواجهة كوفيد -19 في لبنان خلال العام 2020".

ومنذ شباط 2020 وفرق المفوضية "تعمل على مدار الساعة لتمكين اللاجئين من الحد من العدوى وتفشيها داخل أسرهم ومجتمعاتهم".

أما المستشفيات الـ13 التي تلقت معدات خاصة بمعالجة كوفيد-19 من المفوضية، فهي:

"مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، "مستشفى بعبدا الحكومي"، "مستشفى حلبا الحكومي"، "مستشفى طرابلس الحكومي"، "مستشفى زحلة الحكومي"، "مستشفى مشغرة الحكومي"، "مستشفى رياق"، "مستشفى بعلبك الحكومي"، "مستشفى صيدا الحكومي"، "مستشفى النبطية الحكومي"،

"مستشفى العاصي"، "مستشفى سيدة زغرتا"، و"مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي".