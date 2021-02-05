إلغاء مؤتمر صحافي يتعلّق بقضية اغتيال لقمان سليم

كشف رئيس "نادي الصحافة"، الإعلامي بسام أبو زيد، عن سبب إلغاء مؤتمر صحافي كانت تنوي عقده في النادي مجموعة من النشطاء حول قضية اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم يوم الإثنين المقبل.



وأوضح أبو زيد في بيان أنّ "مجموعة من النشطاء اتصلت بنا تريد تنظيم مؤتمر صحافي في "نادي الصحافة" يتعلق باغتيال الناشط لقمان سليم وجرى التوافق معهم على أن يطلعونا على نص الدعوة للمؤتمر الصحافي كي نتولى نحن توزيعها على وسائل الإعلام".

وأضاف: "ولكن بدأ توزيع نص هذه الدعوة قبل أن نطّلع عليها ما دفعنا إلى إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كانوا يريدون عقده يوم الإثنين".