رانيا خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟





تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة:



- رانيا حسام ابراهيم (مواليد عام 2001، لبنانية)



الّتي فقدت بتاريخ 4-2-2021 في صور، ولم تعُد لغاية تاريخه. صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة:- رانيا حسام ابراهيم (مواليد عام 2001، لبنانية)الّتي فقدت بتاريخ 4-2-2021 في صور، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 415463-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.