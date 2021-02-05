المشرفية استقبل السفير المصري وبحثا في المساعدات المقدمة للبنان

استقبل وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية ظهر اليوم، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، وعرض معه الأوضاع العامة، وبحثا في موضوع المساعدات المقدمة من مصر إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في آب المنصرم، والمساعدات الطبية المتعلقة في جائحة كورونا.